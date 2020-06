Nessuna novità: a sud di Roma la situazione sanitaria legata all'emergenza Coronavirus resta la stessa di ieri. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia non sono stati registrati ulteriori contagi da Coronavirus, così come non ci sono ulteriori decessi. Inoltre, anche il numero dei guariti resta stazionario rispetto all'ultima rilevazione.

Dunque, i casi totali dall'inizio della pandemia sono sempre 1.395; i decessi, invece, restano 135 e le guarigioni sono sempre 801. Infine, dalla Asl di Albano hanno fatto sapere che altre 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare preventiva.