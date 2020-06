I militari a seguito di perquisizione domiciliare, operata all'interno dell'azienda gestita dal prevenuto ad Aprilia, rinvenivano 6 piante di marijuana alte circa 170 centimetri, marijuana già tritata per un peso complessivo di 1,8 chili, 12 piante secche del peso complessivo di 2 chili e ulteriori 3 chili della medesima sostanza stupefacente già confezionata.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campoverde, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", un 57enne residente a Castelgandolfo.

