A distanza di cinque giorni dal terribile incidente di domenica mattina, avvenuto all'estrema periferia di Nettuno, domani pomeriggio sarà dato l'ultimo saluto a Piero Di Gregorio, il 51enne di Aprilia che ha perso la vita nel terribile incidente stradale autonomo di via dei Laghi.

La benedizione della salma dell'uomo sarà impartita alle 15.30 di domani, venerdì 19 luglio 2020, nella Chiesa della Resurrezione, ossia la Parrocchia del quartiere Montarelli di Aprilia.

L'uomo, lo ricordiamo, è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo in sella alla sua moto Harley Davidson, uno schianto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.