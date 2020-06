Al termine delle formalità di rito in caserma, l'anziano è stato condotto nel carcere di Latina, dove espierà la pena.

"Nonno pusher", infatti, era già agli arresti domiciliari e, dovendo scontare la pena residua di nove anni, quattro mesi e 21 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato prelevato dalla sua casa.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli