Incidente, poco fa, a Cisterna di Latina, con un ciclista rimasto ferito.

Il fatto è accaduto all'altezza dell'intersezione tra via Napoli e Corso della Repubblica, a pochi passi da bar/enoteca Mirella. Una vettura guidata da una residente che stava rincasando ha urtato, per cause ancora in fase di accertamento, un ciclista di Cisterna.

L'uomo, dopo la caduta, è rimasto cosciente, ma ha lamentato diversi dolori. La conducente, insieme ad altri passanti, hanno subito offerto un primo soccorso al ciclista, allertando al contempo il 118.

Qualche minuto più tardi, l'ambulanza della Croce Bianca è sopraggiunta in via Napoli prendendo in cura il ferito.