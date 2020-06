Durante il lockdown, il 13 aprile, viene fermato dai carabinieri mentre percorre la Litoranea. Un 34enne di Sabaudia, agricoltore, mostra l'autocertificazione e sostiene di essere uscito per esigenze di lavoro.

Non convince i carabinieri, che gli elevano una sanzione da 373 euro che poi l'uomo ha impugnato davanti al prefetto tramite l'avvocato Luigi D'Aniello. Ma la vicenda, nel frattempo, ha altri sviluppi.

Nei giorni scorsi, infatti, al 34enne è stato notificato un avviso di garanzia e ha così scoperto di essere stato indagato per il reato di epidemia, pur non essendo positivo al Covid-19 e non avendo dunque violato la quarantena obbligatoria.