Un quarantenne originario di Formia è morto nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi a Minturno lungo via per Castelforte. L'uomo Salvatore De Meo, residente nel Comune di Minturno, si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Minturno, si è scontrato con una Fiat Punto.

Nell'impatto il centauro ha riportato gravi ferite tanto che si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. Trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina l'uomo è morto poco dopo. Via per Castelforte è rimasta chiusa per un paio di ore per consentire ai Carabinieri di effettuare i rilievi del caso.