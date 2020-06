Il 36enne quale senza motivazioni plausibili, alle precedenti ore 10:40 è stato bloccato dai Carabinieri mentre lanciava pietre contro le vetrate di un supermercato, mandandole in frantumi. Il predetto è stato trattenuto presso la locale camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Stava lanciando pietre contro le vetrine di un supermercato, arrestato un 36enne. Questa mattina ad Aprilia i militari della comando stazion di Campoverde di Aprilia, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di tentato danneggiamento, un 36enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. presso il comando stazione carabinieri di Latina e del divieto di dimora nel comune di Aprilia,.

