E' stato un vero e proprio blitz, quello messo in atto nel corso del pomeriggio di oggi, ad Anzio, nella zona del Quartiere Europa: i carabinieri, infatti, hanno dato luogo a una operazione piuttosto articolata, i cui dettagli stanno emergendo ora dopo ora.

Quel che è certo è che due persone sono state portate via dai militari dopo alcuni controlli effettuati in uno dei palazzi della zona "popolare", ma è stato anche assodato il sequestro di un ingente quantitativo di droga.

L'area di Corso Italia, lo ricordiamo, è infatti nota come una delle piazze di spaccio del litorale di Anzio e della vicina Nettuno: già in passato, a tal proposito, diverse persone sono state arrestate o denunciate per reati connessi con gli stupefacenti.

Stavolta, i carabinieri hanno sequestrato quasi quattrocento dosi tra crack, cocaina e marijuana, oltre a una somma contante di circa mille euro. La maggior parte dello stupefacente era proprio il crack: delle 396 dosi trovate e sequestrate, ben 317 erano di questo tipo di stupefacente.

Di fatto, dunque, non si può non evidenziare come il blitz effettuato dai carabinieri della Compagnia di Anzio - con i militari coordinati dal loro comandante, il capitano Giulio Pisani - sia un segno tangibile della presenza dello Stato sul territorio e di tutela della legalità e della sicurezza.