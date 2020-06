Secondo incidente mortale nel sud pontino nel giro di poche ore.

Dopo il sinistro avvenuto in via per Castelforte dove ha perso la vita Salvatore De Meo abitante a Tufo di Minturno, alle 23 circa di ieri sera ha perso la vita un cinquantaduenne di Santi Cosma, uscito fuori strada in via Porto Galeo.

Si tratta di Claudio Orsini che era alla guida di una Smart. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro.

Il decesso è stato istantaneo e a nulla è valso il tempestivo intervento del personale del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.