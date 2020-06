Nella giornata di ieri ad Aprilia, intorno alle 20:00 i militari del locale Norm, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", un 27enne del luogo, poiché durante una perquisizione effettuata nei locali di una attività commerciale da lui gestita, veniva trovato in possesso di 100 grammi di marijuana un bilancino e materiale vario per il confezionamento.

La marijuana è stata sequestrata invece il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.