Custodia cautelare in carcere. Si è concluso così il processo per direttissima a carico di un 23enne e di un 21enne di Anzio e Nettuno arrestati ieri pomeriggio a Corso Italia, nel Quartiere Europa di Anzio. L'operazione è stata perfezionata dai carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Giulio Pisani: i due avevano allestito una base di spaccio di crack, cocaina e marijuana all'interno di uno scantinato di un palazzo a Corso Italia e, attraverso una grata, vendevano la droga agli acquirenti. I carabinieri, dopo settimane di indagini, appostamenti e verifiche, hanno effettuato un blitz e li hanno colti in flagrante. Durante l'operazione sono state sequestrate 396 dosi di droga, di cui 317 solo di crack, e circa mille euro in contanti.