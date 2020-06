Un nuovo caso positivo e 34 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. E' questo il bilancio giornaliero stilato dalla Asl Roma 6 e diffuso dal portale regionale Salute Lazio, in merito all'emergenza Coronavirus tra Castelli Romani e litorale a sud di Roma. Nel dettaglio, il nuovo caso positivo è riferito ad una indagine di sieroprevalenza ed è attualmente in sorveglianza sanitaria. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nel territorio sono stati registrati 1397 casi, compresi i guariti (che sono 801) e i decessi (pari a 135).