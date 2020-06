Immediato lo stop e il controllo del 30enne, che una volta fermato ha subito mostrato un evidente stato di agitazione. Gli agenti, a bordo dell'auto, hanno trovato le 16 dosi di sostanza stupefacente e visti i precedenti specifici il giovane veniva tratto in arresto.

È stato arrestato ieri pomeriggio, a Nettuno, un giovane che a bordo del suo suv nascondeva lo stupefacente. Ad accorgersi degli strani movimenti del ragazzo è stato un agente impegnato nel servizio di controllo: il ragazzo veniva visto passare più volte per il centro cittadino, dove veniva ripetutamente contattato da altri coetanei.

Stava circolando con la sua auto per il centro cittadino, fermandosi per salutare altri giovani. Il suo modo di fare è però risultato sospetto agli agenti di polizia che, una volta fermato, lo hanno sorpreso con 16 dosi di cocaina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli