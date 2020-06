Nella circostanza, il predetto nel piazzale antistante il locale comando provinciale dei carabinieri, danneggiava mediante lancio di un blocco di cemento, l'autovettura di proprietà di un agente in servizio presso la polizia penitenziaria di Latina. All' intervento dei militari operanti, l'uomo opponeva resistenza proferendo frasi oltraggiose. L'arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale.

Alle 15 circa di ieri, a Latina, i militari della locale stazione carabinieri, coadiuvati dal personale della polizia penitenziaria di Latina, traevano in arresto nella flagranza dei reati di "Violenza e Resistenza a un Pubblico Ufficiale", "Oltraggio a Pubblico Ufficiale" e "Danneggiamento", un 36enne nato in Senegal e domiciliato a Latina.

