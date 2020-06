Zero casi positivi, zero decessi e zero nuovi casi positivi. Resta invariato il quadro dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore nel territorio di competenza della Asl Roma 6, tra Castelli Romani e litorale a sud della Capitale, così come riportato dal portale regionale Salute Lazio.

L'unica variazione riguarda le nove persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.