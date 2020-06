"Vittorio Lepori ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel settore turismo e commercio, è stato Assessore al Comune di Pomezia e ha fondato negli anni '70 la tv privata TeleLazio - scrivono sindaco e amministrazione in una nota ufficiale - Alla famiglia Lepori le più sentite condoglianze del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale".

Si è spento questa mattina Vittorio Lepori, storico imprenditore di Latina, noto soprattutto per essere il titolare del Park Hotel del capoluogo. Il Sindaco Damiano Coletta e tutta l'amministrazione comunale esprimono cordoglio per la scomparsa dello storico imprenditore, padre dell'assessore alle Attività Produttive Simona Lepori.

