"Rubino è stato un valido collaboratore del Comune di San Felice Circeo e conservo un bel ricordo delle sue capacità di scrittura e di racconto delle attività dell'ente. Senza di lui oggi ci sentiamo un po' più poveri soprattutto della sua infinita disponibilità e capacità professionale. Riposa in pace".

È scomparso oggi all'età di 82 anni Rubino Cinquegranelli giornalista e scrittore di San Felice Circeo, addetto stampa anche del Comune di San Felice Circeo. Il sindaco Giuseppe Schiboni addolorato per la perdita esprime la propria vicinanza ed affetto alla famiglia.

