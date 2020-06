Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda serata lungo la corsia sud della strada statale Pontina, poco dopo Borgo Isonzo.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia intervenuta per i rilievi, un automobilista romeno ha perso il controllo della propria Polo Volkswagen finendo fuori strada: dopo una sbandata l'auto si è schiantata, abbattendoli, contro due muretti che delimitano un accesso privato.

A causa dell'urto e della successiva carambola della vettura, catapultata a bordo strada, il conducente è rimasto ferito in maniera grave, tanto da essere trasportaro in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure e gli accertamenti del caso.

È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Illeso invece il passeggero, un suo connazionale che non ha richiesto i soccorsi.