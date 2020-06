Minacciava i passanti all'interno della stazione ferroviaria di Formia, scalzo a dorso nudo e con una bottiglia rotta. E' finito in manette un uomo di 45 anni di origini rumene in Italia senza fissa dimora. L'uomo, a seguito di richiesta da parte di cittadini al numero 112, è stato bloccato dai carabinieri. Ma alla vista dei militari il soggetto si dimenava mentre gli stessi carabinieri, nell'intento di bloccarlo, si procuravano alcune contusioni. l'uomo, sprovvisto di documenti veniva accompagnato in caserma per l'identificazione.