Le fiamme sono divampate in una zona difficilmente accessibile e, dunque, le operazioni di spegnimento del fuoco e di bonifica dell'area sono durate diverse ore: basti pensare che l'intervento è iniziato alle 16.45 ed è terminato intorno alle 21.30.

Attimi di preoccupazione, ieri pomeriggio, a Nettuno, per un incendio divampato improvvisamente all'interno della Pineta della Campana, a poca distanza dal confine con Aprilia.

