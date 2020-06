Sono stati identificati e denunciati cinque dei protagonisti della furibonda rissa che si è verificata a Lenola lo scorso 12 giugno e per la quale il primo cittadino del paese aveva espresso parole di profonda condanna. I giovani sono ospiti di una struttura di accoglienza e si sono malmenati con alcuni residenti. Uno dei cinque protagonisti in negativo della vicenda è minorenne ospite del centro. Insieme a loro denunciati anche un 24enne e un 30enne di Itri.

