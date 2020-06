Ricordiamo, in questa sede, che nei giorni scorsi è stato attivato il contact tracing internazionale relativamente al ragazzo di Pomezia rientrato dal Messico e risultato positivo al Covid-19-

Ha fatto accesso in uno dei Pronto soccorso del territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia ed è stato subito trasferito al Policlinico "Umberto I" di Roma.

