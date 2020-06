Ancora un incendio all'interno del campo nomadi di Castel Romano.

Nel corso delle prime ore del pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia sono stati costretti a intervenire per un vasto rogo che ha mandato in fumo tanto materiale, anche inquinante.

Come al solito, infatti, a bruciare sono i chili e chili di rifiuti accatastati accanto ai container che ospitano i nomadi nell'insediamento che si trova al confine fra i territori di Pomezia e Roma.

L'incendio è purtroppo l'ennesimo episodio simile in una zona fortemente degradata come quella del campo rom a ridosso di via Pontina.