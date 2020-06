Sei cassonetti a fuoco nel giro di venti minuti, tutti nella zona romana di Cinecittà. Il tutto messo a punto, probabilmente, dalla stessa mano, quella di un 57enne di Anzio che è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.

Nello specifico, oltre a danneggiare i contenitori per i rifiuti, le fiamme hanno creato problemi anche a un'auto parcheggiata.

L'uomo, romano e residente sul litorale, era già conosciuto per fatti simili e, in passato, era stato già arrestato e denunciato.

Chiaramente, ora sono in corso degli accertamenti per stabilire se sia coinvolto in altri incendi di cassonetti avvenuti di recente sul territorio capitolino.