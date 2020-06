E' rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è risultato positivo ai test relativi all'accertamento delle eventuali condizioni psicofisiche alterate in cui si era messo al volante.

E' la storia di un 32enne che, nella giornata di ieri, è stato denunciato a piede libero a Fondi.

L'incidente risale a qualche giorno fa, in particolare al 12 giugno scorso: in quell'occasione, l'uomo era al volante della propria autovettura ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti.

I test eseguiti hanno fatto emergere la positività all'assunzione delle sostanze stupefacenti.