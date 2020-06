Nuovi 122 casi positivi, 1.159 guariti e 18 decessi. Sono questi i numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia, riportati nell'odierno bollettino della Protezione Civile. In totale, dall'inizio della pandemia, i casi positivi totali sono 238.833 e in questi sono compresi 184.585 guariti e 34.675 deceduti.

Tra i 19.573 attualmente positivi (- 1064): 17.605 si trovano in isolamento domiciliare (-867), 1.853 ricoverati con sintomi (-185), 115 in terapia intensiva (-12). Sono 5.053.827 (+ 41.135) i tamponi effettuati.