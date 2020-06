Dopo circa tre mesi dalla loro installazione, questa mattina le due tende per-triage montate fuori dagli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno saranno completamente rimosse. Sul posto, infatti, sono già presenti, su attivazione della Sala Operativa Regionale, i volontari dell'associazione "Nettuno" di protezione civile e i colleghi dell'Alfa di Aprilia. Le operazioni di smontaggio saranno particolarmente celeri, vista l'esperienza che i volontari hanno in circostanze simili. La rimozione della zona pre-triage, dunque, è un'ottima notizia: rappresenta un segno tangibile della minore potenza dell'emergenza Coronavirus e un passo in avanti verso la completa normalità.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli