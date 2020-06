L'incendio si è sviluppato da circa quaranta minuti. Al momento non è dato sapere se l'origine sia natura dolosa o no.

A poco meno di un chilometro si trova anche il Poliambulatorio dell'isola che al momento non pare minacciato dalle fiamme. Alcune abitazioni invece sono state lambite dalla fiamme ma sono state contenute grazie all'intervento dei volontari.

Vasto incendio in località campo inglese, frazione che dista 2,48 chilometri dal centro di Ponza di cui essa fa parte. Sono in corso operazioni della protezione civile atte a limitare i danni.

