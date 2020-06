L'amministrazione comunale di Aprilia punta a diventare un Comune «Free Covid» entro la fine di questa settimana. E' questa la speranza del sindaco Antonio Terra e degli altri amministratori alla luce dei dati incoraggianti che arrivano dall'Asl di Latina: al momento infatti sono solamente 5 i contagiati ancora positivi al Covid-19, un numero sceso in maniera drastica nelle ultime settimane. La chiusura del cluster della Rsa San Michele Hospital, il focolaio che maggiormente preoccupava gli amministratori di Aprilia per il numero dei casi registrati e per la delicatezza dei degenti (quasi tutti anziani), lascia dunque sperare che il virus a breve possa abbandonare il territorio.

Al punto da convincere lo stesso primo cittadino a lanciare proclami incoraggianti. «I dati in nostro possesso - ha detto Antonio Terra - fotografano una situazione in miglioramento, se l'andamento dovesse essere confermato nelle prossime ore c'è la concreta possibilità che entro questo weekend tutti siano guariti, almeno sotto il profilo clinico».

Un sospiro di sollievo per una città che nei mesi scorsi si è trovata ad affrontare ben 93 casi complessivi dall'inizio dell'epidemia (fonte: Salute Lazio), un dato non irrilevante soprattutto tenendo conto dei focolai in alcune strutture d'accoglienza per anziani.