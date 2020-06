Nel corso della mattinata di oggi, ad Ardea, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Giulio Pisani, hanno arrestato un 37enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e sostanza da taglio, oltre a munizionamento illecitamente detenuto. L'uomo, che era uscito dal carcere a luglio dell'anno scorso, è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, in programma domani mattina a Velletri.