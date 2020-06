Ad affermarlo, seppur indirettamente, è il portale dell'assessorato regionale alla Sanità, Salute Lazio: nel bollettino odierno, dove da qualche giorno vengono riportate soltanto le Asl in cui sono stati registrati nuovi casi, decessi o fenomeni degni di nota, oggi è assente l'Azienda Sanitaria Locale Roma 6. Il quadro, in questi giorni è stabile. Il territorio, da inizio emergenza sanitaria, ha registrato un totale di 1.398 contagi, nei quali sono compresi anche gli 806 guariti e i 135 decessi.

Un'altra giornata con zero nuovi casi e nessun decesso, nel territorio compreso tra Castelli Romani e litorale a sud di Roma.

