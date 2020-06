Proprio i titolari dell'attività, Leopoldo Del Prete e il figlio Gennaro vennero infatti scarcerato il primo e lasciato libero con obblighi di firma il secondo (che era ai domiciliari). Restava, per i loro avvocati di fiducia Giuseppe Napoleone e Marta Censi, il nodo del patrimonio posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Qualcosa come oltre 16 milioni di euro.

Dissequestrato il patrimonio di Del Prete. L'ordinanza che accoglieva le richieste delle Dda di Roma e che disponeva l'arresto di 27 persone, era stata già ampiamente riformata con la scarcerazione, tra gli altri, dei soggetti probabilmente ritenuti il fulcro di quel traffico illecito di rifiuti che, appunto, ruotava intorno al Centro rottami di via Grotte di nottola a Cisterna.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli