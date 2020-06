Sono iniziati gli interrogatori dell'operazione Ascaris, condotta dagli agenti della Digos di Latina e coordinata dal pm Daria Monsurrò. Davanti al giudice Mario La Rosa che ha emesso il provvedimento restrittivo, è stato ascoltato Nanda Devender Singh; il sindacalista, difeso dall'avvocato Francesco Vasaturo, è ritenuto uno dei reclutatori degli stranieri interessati al permesso di soggiorno.

L'indagato ha risposto alle domande del magistrato e ha sostenuto di essere estraneo alle accuse, mettendo in evidenza che non è più sindacalista dall'ottobre del 2018. La difesa a margine dell'interrogatorio ha chiesto per il proprio assistito una misura cautelare meno afflittiva e il gip è in riserva. Ha respinto le accuse Danilo Nigro, l'impiegato della Prefettura difeso dall'avvocato Amleto Coronella, ha parlato cercando di chiarire la sua posizione e professandosi innocente, proprio ieri la difesa ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Roma. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Kumar Munich, difeso dall'avvocato Ilaria Cavallin. Anche il cittadino straniero ha chiesto una misura meno afflittiva.