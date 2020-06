I ragazzi sono stati riconosciuti quali autori dell'imbrattamento con vernice spray, avvenuto durante l'arco notturno del 25 giugno scorso, dei vetri laterali di un mezzo militare in dotazione al nucleo subacqueo dei carabinieri di Roma.

Nella giornata odierna, a Ponza, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di accurata attività d'indagine, hanno deferito all'autorità giudiziaria per il reato di "deturpamento o imbrattamento di cose altrui" tre giovani.

