Una volta arrivati in cima al promontorio del Circeo tre escursionisti hanno dovuto allertare i soccorsi perché, a causa di un colpo di calore, non erano più in grado di proseguire il percorso.

Sul posto, nel pomeriggio di giovedì, è intervenuto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

I tre giovani, studenti universitari, sono stati quindi affidati alle cure del 118. Due di questi sono stati soccorsi con l'elicottero, mentre il terzo ragazzo, che aveva sintomi più accentuati, è stato riaccompagnato dal capostazione sul sentiero.