C'è un nuovo caso di Coronavirus sul litorale romano. In particolare, una persona è stata trovata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta a tampone negli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno: per questo motivo, è stato immediatamente disposto ed eseguito il trasferimento urgente allo "Spallanzani" di Roma.

Chiaramente, come prevedono le procedure, le persone che hanno avuto contatti con l'uomo sono state anche loro sottoposte a esami specifici. Al momento, però, si tratta di un solo caso. Ricordiamo, in tal senso, che Anzio era Covid-free da circa due settimane, così come la vicina Nettuno, dove il dato resta fermo allo zero.