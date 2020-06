In totale, dunque, il numero di chi è stato contagiato dal Covid-19 fin dall'inizio dell'epidemia sale a 1.403 persone. Sul fronte delle guarigioni, invece, si registra una nuova persona che ha sconfitto il virus: il totale, dunque, sale a 807 persone. Infine, i deceduti restano 135.

Dopo diversi giorni di relativa tranquillità, oggi tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia si registra un discreto aumento di casi di Coronavirus. In particolare, poco fa dalla Asl Roma 6 hanno reso noto che i nuovi positivi sono cinque, con tre di questi che risultano territorialmente residenti ad Anzio. Tra l'altro, tutti e cinque i nuovi contagiati hanno dei link scollegati tra loro: uno di questi, per esempio, riguarda una donna proveniente da Londra e risultata positiva alla pre-ospedalizzazione.

