Protezione civile e polizia locale di Cisterna al lavoro, in questo momento, per cercare di domare le fiamme di un vasto incendio propagato nella frazione di Olmobello.

Il violento incendio è divampato in diversi punti presso il vecchio borgo, adiacente la chiesa Madonna dell'Olmo. Al momento non sono chiare le cause del rogo.

Il borgo da tempo è disabitato e lasciato in stato di abbandono. E proprio l'erba infestante, insieme a diversi cumuli di spazzatura, stanno permettendo alle fiamme di propagarsi anche tra i campi adiacenti.