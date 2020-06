Attimi concitati in piazza del Popolo a Latina durante il fermo di un uomo che girava armato di coltello. I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in seguito a una serie di segnalazioni pervenute al 113 da parte di cittadini preoccupati, ma non è ancora chiaro cosa abbia fatto l'uomo di preciso. Fatto sta che, al momento del controllo da parte degli agenti, ha opposto resistenza.

L'uomo è stato quindi immobilizzato e ammanettato, quindi caricato a bordo di una delle pattuglie intervenute per essere portato in Questura: la sua posizione è al vaglio.