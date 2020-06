Arriva un aggiornamento della situazione epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus sul territorio di Ardea. A renderlo noto è l'assessore Alessandro Possidoni, delegato dal sindaco Savarese proprio all'emergenza Covid.

In particolare, stando agli aggiornamenti pubblicati nel registro Seresmi, l'assessore ha evidenziato come ci sia una situazione di sostanziale stabilità: dall'inizio dell'epidemia, dunque, i casi totali di Coronavirus sono 37. Di questi, sei sono quelli attualmente positivi, sia ricoverati che in isolamento domiciliare. Restano quattro le persone decedute, mentre i pazienti guariti sono 27.

«Globalmente - ha commentato l'assessore - sono dati che confermano come le misure di prevenzione e distanziamento sociale stiano funzionando, ma che non bisogna abbassare il livello di attenzione. Proprio ieri, ho incontrato alcuni volontari del Comitato locale CRI di Ardea che mi hanno raccontato lo straordinario lavoro condotto durante l'emergenza Covid19 con la distribuzione di buoni spesa, farmaci e pacchi spesa e abbiamo posto le basi per una serie di iniziative di cui vi parlerò e che coinvolgeranno la popolazione».