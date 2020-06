Grave incidente stradale sul lungomare di San Felice Circeo, dove si sono scontrate una bicicletta e un'automobile.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, che per un politrauma è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero (atterrato come da prassi nel piazzale dell'area portuale) all'ospedale Santa Maria Goretti dopo il primo soccorso prestato dai sanitari dell'autoambulanza First Aid.

Da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che è al vaglio dei carabinieri della Stazione di San Felice Circeo.