Continuano i controlli della polizia di Stato sul territorio di Anzio per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Coronavirus: in particolare, nella sola serata di ieri, sono scattate sanzioni per i gestori di un ristorante, di due locali aperti al pubblico e di un pub. In alcuni casi, i poliziotti del commissariato di Anzio hanno trovato anche personale al lavoro senza la mascherina.

Oggi, invece, numerosi equipaggi della polizia hanno effettuato un controllo straordinario nella zona dello Zodiaco, sottoponendo a verifiche circa 100 persone e 60 auto. Chiaramente, gli accertamenti anti-Covid proseguiranno anche nelle prossime settimane.