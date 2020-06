Il collegio difensivo ha impugnato le sentenze che lo scorso ottobre avevano portato a quasi 60 anni complessivi di reclusione per reati di natura tributaria. Le persone coinvolte sono residenti tra Latina, Aprilia e altri centri della provincia.

Oltre seicento pagine di motivazioni. Il giudice del Tribunale Giorgia Castriota ha ripercorso tutta la storia dell'inchiesta Super Job, quella delle coop facili, di una staffetta come era stata definita dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Michele Bosco, che aveva provocato un danno erariale ingente.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli