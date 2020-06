Protagonista di una folle aggressione ai danni di due ragazzine di 14 anni che passeggiavano lungo la pista ciclabile di via del Lido, un romeno è stato fermato ieri pomeriggio dai poliziotti della Squadra Volante, immobilizzato con non poca fatica visto che gli uomini del questore Michele Maria Spina hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per vincere la sua resistenza.

Le adolescenti per fortuna se la sono cavata con qualche escoriazione e contusioni, ma lo straniero è stato portato in Questura per ricostruire l'episodio di violenza ingiustificata: la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

I fatti risalgono alle 16:30 circa di ieri.