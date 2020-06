Una nube di fumo nero, da circa mezz'ora, ha caratterizzato il cielo della periferia di Nettuno.

Infatti, in via della Seccia, un incendio ha mandato in fumo vario materiale che era stato accatastato all'interno di una proprietà privata della zona.

Al momento, non è chiaro cosa ci fosse nella zona interessata dal rogo: sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Insieme a loro ci sono le pattuglie della polizia locale di Nettuno e quelle della polizia di Stato del commissariato di Anzio.

Per ora non risultano feriti. I danni sono da quantificare.