Nessuna novità, tra Latina e provincia, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus.

Dalla Asl, infatti, hanno fatto sapere che rispetto alla giornata di ieri non si registrano nuovi casi, né tantomeno ci sono ulteriori decessi o guarigioni. Di conseguenza, i casi totali dall'inizio della pandemia restano 560, mentre i decessi sono sempre 35. Infine, i guariti sono ancora 485.

Come ieri, nessun paziente Covid è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Goretti di Latina.

"Si evidenzia - hanno fatto sapere dalla Asl pontina - che tutti gli autisti della C.S.C. Mobilità del Comune di Latina sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei giorni scorsi. Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza".