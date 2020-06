Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 14 sulla Pontina in direzione nord, all'altezza del chilometro 62.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Aprilia, nei pressi della zona di confine fra Latina e Cisterna di Latina un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

Subito è scattato l'allarme al 118: si trattava di un codice rosso per la dinamica dell'incidente. Il centauro è stato trasportato al Goretti di Latina e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

La polizia ha accertato che è un incidente autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli. Disagi al traffico in direzione nord con code e rallentamenti, la situazione sta tornando alla normalità.