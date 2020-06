Una banda specializzata nei furti alle tabaccherie ha "operato" nella notte tra venerdì e sabato a Scauri e Formia. Tre colpi messi a segno, non tutti andati per il verso giusto, in quanto o il bottino è stato di un valore non elevato o, nel caso di Formia, è fallito.

La gang ha iniziato prima al negozio di tabacchi situato all'incrocio tra via Miano e via Appia a Scauri. La tecnica usata è stata la solita, con il taglio della serranda e l'attacco ai tabacchi, ai gratta e vinci e altro materiale. Gli stessi malviventi poi avrebbero preso di mira un altro tabacchi situato poco distante ed anche qui avrebbero provocato danni. Non contenti si sono poi diretti ad un chiosco che si trova a Santa Croce, anche questo autorizzato alla vendita di tabacchi, ma qui il colpo sarebbe fallito. Impossibile stabilire l'entità del bottino trafugato, anche perché i titolari degli stessi esercizi in cui si vendono tabacchi e non solo, per tutta la giornata di ieri sono stati impegnati a riparare i danni e a fare un resoconto del materiale che i banditi avrebbero portato via.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, che hanno effettuato i sopralluoghi nei negozi presi di mira dagli sconosciuti. Qualche indicazione potrebbe giungere dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, che potrebbero fornire qualche indicazione maggiore agli inquirenti. Qualcuno avrebbe visto anche un'Audi, ma a tal proposito i militari dell'Arma stanno effettuando gli accertamenti del caso. Non è escluso, anzi è probabile, che si tratta di una banda che opera a cavallo tra le province di Latina, Frosinone e Caserta.

Infatti negli ultimi mesi sono stati diversi i furti che sono stati commessi nelle ore notturne. A marzo, in piena lockdown fu svaligiata una tabaccheria a Gaeta, mentre ad aprile i soliti ignoti tentarono di entrare nel tabacchi di Fontana Perrelli, a Minturno, ma provocarono solo danni alla serranda. In precedenza numerosi negozi dello stesso settore ubicati nel Comune di Minturno, furono visitati dai ladri di tabacchi. Presi di mira attività commerciali di tabacchi di Marina di Minturno (due gli esercizi visitati), ma anche nella frazione di Tufo e a Minturno capoluogo. Nei primi giorni di giugno furti simili furono compiuti nel frusinate e nel nord della provincia di Caserta. E' probabile che si tratti della stessa banda che cambia in continuazione zona per evitare di incappare nei controlli delle Forze dell'Ordine. Dei veti e propri specialisti che poi, evidentemente, sanno come poter immettere sul mercato nero, il materiale trafugato.