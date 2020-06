Nel giro di pochi minuti, dunque, la Volante si è portata in zona, ma non ha trovato nessuno: probabilmente, avuto il sentore dell'arrivo delle forze dell'ordine, tutti si sono dileguati.

Il fatto risale alle 2.30 di oggi, ossia quando il Numero unico di emergenza 112 ha ricevuto la telefonata di una persona che sosteneva come fosse in corso una violenta zuffa proprio nelle zone della movida notturna più cool del litorale romano.

Una rissa fra dieci persone, con diverse altre ad assistere, si sarebbe verificata nel cuore della notte ad Anzio, lungo la Riviera Mallozzi. Purtroppo, però, quando la polizia è arrivata in zona ha trovato tutto tranquillo e praticamente deserto.

